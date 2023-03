Renault Espace - Cambia forma e punta tutto sull' ibrido - VIDEO

(Di martedì 28 marzo 2023) Lapresenta la sesta generazione della, chenettamenterispetto a tutte le serie precedenti proposte dal 1984 a oggi. Da antesignana delle monovolume moderne, la francese si reinventa oggi Suv ibrida, posizionandosi al top dell'offerta del marchio della Losanga. Gli ordini saranno aperti nel mese di aprile, mentre le prime consegne sono previste in autunno. I prezzi non sono stati ancora comunicati. 215 kg e 14 centimetri in meno. Il design deriva da quello della Austral nella parte frontale, mentre la coda risulta più alta e squadrata per ospitare la terza fila, pur mantenendo i gruppi ottici a sviluppo orizzontale. Oltre are fisionomia, lamuta anche nelle dimensioni, risultando più compatta e leggera (215 kg in meno) rispetto al modello ...

2023 : il nuovo grande veicolo a 5 o 7 posti diventa un SUV dal design atletico ed elegante, intriso di sportività nell' allestimento Esprit Alpine . Fedele al suo dna di grande veicolo,...

Dite addio alla Renault Espace così come la conoscete. Renault ha trasformato il suo monovolume in un SUV a sette posti.