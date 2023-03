Renato Pozzetto scrive a Jannacci | “Tra poco sarò lassù con te La salute è un problema”

(Di martedì 28 marzo 2023)fa preoccupare davvero tutti in queste ore. Il comico, invitato dal Corriere della Sera a parlare della sua amicizia storica con Enzo, ha deciso dire una lettera al compagno di tante avventure, ma sono state le sue parole a destare agitazione, facendo riferimento a un ricongiungimento non più lontano tra i due., assente dalle scene da tempo, la scorsa estate era stato ricoverato per un malore improvviso, a pochi giorni dalla scomparsa del fratello Ettore.ricorda Enzo: “Mi manchi tanto” Era il 29 marzo 2013 quando, dopo una lunga battaglia con un tumore, si spegneva uno dei cantautori più bravi, sofisticati e amati della musica italiana: Enzo. Per questo, in ...

... Pasqualino Settebellezze (1975), di Lina Wertmüller, il "divertissement" di Sturmtruppen (1976), ma, soprattutto, la colonna sonora di Saxofone (1979), di e con, che resta uno dei ...Christian De Sica è invece di un altro avviso: si tratta di. A dargli manforte c'è il pubblico, che negli studi di Roma la pensa come lui. Dopo il maialino, torna per la seconda ...Christian De Sica ha fatto ben tre nomi che vanno dal collega e amico Massimo Boldi a Paolo Rossi per poi fare quello di, per Iva Zanicchi, invece, si tratta di Paolo Rossi . Serena ...

Per questo, in occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa, che ricade proprio domani, il Corriere della Sera ha chiesto ad uno dei suoi amici storici di ricordarlo in un articolo: Renato ...Una lettera toccante per un amico che non c’è più. È quella scritta dall’attore Renato Pozzetto a Enzo Jannacci, il cantautore scomparso dieci anni fa, il 29 marzo 2013. Nella missiva, pubblicata sul ...