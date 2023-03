(Di martedì 28 marzo 2023) Leggi Anche, per lui una serata evento tra canzoni e racconti - Il figlio Paolo: 'Ricordarlo è un bagaglio di emozioni' LaCiao, come va? Sicuramente dove sei tu va tutto ...

Una lettera a un amico che, purtroppo, non può leggerla. È quanto ha scrittoa Enzo Jannacci. Poche parole, una dietro l'altra, ma che lasciano trasparire un po' di nostalgia per le giornate più belle, quelle trascorse insieme agli amici di una vita. La missiva ...'Tra poco ci rincontreremo, e io sarò felice di stare con te. E tutto sarà come una volta, anzi meglio. Lì c'è tutto e si può fare tutto e bene, proprio come facevi tu', quando il Corriere della sera gli ha chiesto di scrivere qualche riga in ricordo dell'amico Enzo Jannacci a dieci anni dalla sua morte, ha preferito buttar giù una lettera. Il ...

Renato Pozzetto, lettera a Jannacci: «Caro Enzo, tra poco sarò con te lassù. Fatti trovare con il pianoforte e la chitarra» Corriere Milano

Non prendertela, sono cose che succedono in questi tempi. Ora penso di averti rotto le balle e allora ti saluto. Ciao Enzo, un abbraccio forte, e un bacino. Ci vediamo presto. Saluti. Renato ...MILANO. «Ciao Enzo, come va Sicuramente dove sei tu va tutto bene. Qui sulla Terra solito casino…». Renato Pozzetto sceglie di ricordare l’amico di una vita Enzo Jannacci, di cui quest’anno ricorre i ...