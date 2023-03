Renato Pozzetto | la notizia poco fa | l’annuncio ha commosso tutta Italia

(Di martedì 28 marzo 2023) Personaggi Tv.ha deciso di rivolgersi a Il Corriere della Sera con un pensiero davvero commovente. Il famoso attore ha dato un drammatico annuncio: cosa sta succedendo?è un grande attore e cabarettista. È diventato famoso grazie al duo Cochi e, creato in coppia con l’amico Cochi Ponzoni.ha collaborato con grandi maestri e artisti come Enzo Jannacci, Gaber e Dario Fo. E proprio a uno di questi ha voluto dedicare un pensiero commovente, che descrive un profondissimo legame. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Barbara D’Urso, pace fatta con il famoso vip: “Bello guardarsi negli occhi…” Leggi anche: Mara Venier rompe il silenzio dopo l’offesa ricevuta dall’account Mediaset: la replica...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... varesenews : Renato Pozzetto scrive a Jannacci: “Tra poco ci incontreremo…” - Marco5559828494 : RT @Corriere: Pozzetto, lettera a Jannacci: «Tra poco sarò con te lassù. Fatti trovare con il pianoforte e la chitarra» - Bianca34874951 : RT @Corriere: Pozzetto, lettera a Jannacci: «Tra poco sarò con te lassù. Fatti trovare con il pianoforte e la chitarra» - dbollini : la lettera di Pozzetto a Jannacci ?? - Albe_1964 : RT @Umastru1: Renato Pozzetto, lettera a Jannacci: «Caro Enzo, tra poco sarò con te lassù. Fatti trovare con il pianoforte e la chitarra»… -

'Tra poco ci rincontreremo, e io sarò felice di stare con te. E tutto sarà come una volta, anzi meglio. Lì c'è tutto e si può fare tutto e bene, proprio come facevi tu', quando il Corriere della sera gli ha chiesto di scrivere qualche riga in ricordo dell'amico Enzo Jannacci a dieci anni dalla sua morte, ha preferito buttar giù una lettera. Il ...L'attore, 82 anni, ha scritto una lettera all'amico Enzo Jannacci , scomparso il 29 marzo 2013 all'età di 77 anni. L'incontro trae Enzo Jannacci nell'aldilà . La polemica di ...fa preoccupare davvero tutti in queste ore . Il comico, invitato dal Corriere della Sera a parlare della sua amicizia storica con Enzo Jannacci , ha deciso di scrivere una lettera al ...

Renato Pozzetto, lettera a Jannacci: «Caro Enzo, tra poco sarò con te lassù. Fatti trovare con il pianoforte e la chitarra» Corriere Milano

La commovente lettera di Renato Pozzetto a Enzo Jannacci, nel decennale della sua scomparsa: “Quaggiù s’invecchia e la salute è un problema. Tra poco ci rincontreremo, e io sarò felice di stare con te ...E tutto sarà come una volta, anzi meglio. Lì c’è tutto e si può fare tutto e bene, proprio come facevi tu…” Renato Pozzetto, quando il Corriere della sera gli ha chiesto di scrivere qualche riga in ...