Regragui: «Il Marocco è più unito grazie alle madri dei giocatori. Le madri mettono ordine» (Di martedì 28 marzo 2023) El Pais intervista il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui. Soltanto otto dei 26 giocatori della Nazionale che ha partecipato al Mondiale in Qatar sono nati in Marocco. Il Marocco è una squadra multiculturale, dove si parla arabo in maniera meno fluente del tedesco, dello spagnolo o del francese. Regragui parte parlando della sua esperienza diretta. Nato e cresciuto in Francia, non ha mai dimenticato le sue origini. Solo chi ha doppia nazionalità può capirlo, dice. «Solo chi ha doppia nazionalità sa cosa significa. Nessun altro può mettersi al posto di un bambino nato in Europa da genitori marocchini, colombiani, peruviani… Sono grato alla Francia, sono nato lì, lì sono stato educato. Sono cresciuto socialmente in Francia. Ho giocato a calcio in Francia, ma non dimentico la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) El Pais intervista il commissario tecnico del, Walid. Soltanto otto dei 26della Nazionale che ha partecipato al Mondiale in Qatar sono nati in. Ilè una squadra multiculturale, dove si parla arabo in maniera meno fluente del tedesco, dello spagnolo o del francese.parte parlando della sua esperienza diretta. Nato e cresciuto in Francia, non ha mai dimenticato le sue origini. Solo chi ha doppia nazionalità può capirlo, dice. «Solo chi ha doppia nazionalità sa cosa significa. Nessun altro può mettersi al posto di un bambino nato in Europa da genitori marocchini, colombiani, peruviani… Sono grato alla Francia, sono nato lì, lì sono stato educato. Sono cresciuto socialmente in Francia. Ho giocato a calcio in Francia, ma non dimentico la ...

