Regione Campania, Comunità montana Irno: pagati gli stipendi arretrati agli operai (Di martedì 28 marzo 2023) In pagamento gli stipendi arretrati dei 72 operai idraulico-forestali grazie a un finanziamento di 1,2 milioni della Regione Campania. Grazie a un finanziamento della Regione Campania pari a 1 milione e 240mila euro, la Comunità montana Irno-Solofrana, con sede a Calvanico, potrà pagare gran parte degli stipendi arretrati ai circa 70 operai idraulico-forestali. Lo annuncia, con soddisfazione, Giorgio Marchese, presidente dell’Ente montano e sindaco di Siano: “ringrazio per il finanziamento – dice – il Governatore Vincenzo De Luca e l’assessore regionale all’agricoltura, Caputo, i funzionari regionali, i dipendenti e i tecnici della Comunità ... Leggi su zon (Di martedì 28 marzo 2023) In pagamento glidei 72idraulico-forestali grazie a un finanziamento di 1,2 milioni della. Grazie a un finanziamento dellapari a 1 milione e 240mila euro, la-Solofrana, con sede a Calvanico, potrà pagare gran parte degliai circa 70idraulico-forestali. Lo annuncia, con soddisfazione, Giorgio Marchese, presidente dell’Ente montano e sindaco di Siano: “ringrazio per il finanziamento – dice – il Governatore Vincenzo De Luca e l’assessore regionale all’agricoltura, Caputo, i funzionari regionali, i dipendenti e i tecnici della...

