Reggina | il club è stato deferito | “Siamo fiduciosi | dimostreremo la correttezza del nostro percorso”

(Di martedì 28 marzo 2023) La notizia era nell’aria da qualche settimana, ma adesso c’è anche l’ufficialità: laè stata deferita per le scadenze dello scorso 16 febbraio. A comunicarlo èlo stessocalabrese, che si è detto fiducioso nella giustizia: “Laha ricevuto il prevedibile atto di deferimento relativo alle scadenze dello scorso 16 febbraio.che potremo dimostrare ladelintrapreso già davanti al Tribunale Federale Nazionale della Figc. Continuiamo a operare nel rispetto delle regole per garantire la solidità della società e la trasparenza dello sport”. SportFace.

Un deferimento che 'colpisce' sia la Reggina che l'amministratore delegato della società, Paolo Castaldi. Il club calabrese rischia una penalizzazione nei prossimi giorni, che potrebbe sottrarre 3 o 4 punti.

La Reggina è stata deferita per il mancato pagamento delle ritenute Irpef alla scadenza del 16 febbraio e per la mancata erogazione di alcuni stipendi. La misura è stata notificata al club calabrese ...La crisi della Reggina sembra non aver fine, un momento complicato che sembra aggravarsi ufficialmente con il deferimento. Come riferito dal club stesso è stato recapitato dalla Procura Federale il ...