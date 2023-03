Reddito, la riforma non c’è ma il Comitato per valutarla è già pronto. Il nuovo presidente: “La povertà è stata un pretesto per sprecare soldi” (Di martedì 28 marzo 2023) La misura che sostituirà il Reddito di cittadinanza dal prossimo settembre non è ancora nata. Il Comitato scientifico che dovrà valutarla, sì. E se quello presieduto dalla sociologa Chiara Saraceno si era rivelato una spina nel fianco per il governo di Mario Draghi che ne ignorò totalmente le proposte, il Comitato che la ministra del Lavoro Marina Calderone ha appena affidato all’ex sindacalista Cisl, Natale Forlani, appare decisamente più in linea coi tempi. “La lotta alla povertà è stata un pretesto per disperdere soldi”, ha dichiarato l’estate scorsa il nuovo presidente a l’Occidentale, il quotidiano online della Fondazione Magna Carta, think tank liberal di Gaetano Quagliariello che nel suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La misura che sostituirà ildi cittadinanza dal prossimo settembre non è ancora nata. Ilscientifico che dovrà, sì. E se quello presieduto dalla sociologa Chiara Saraceno si era rivelato una spina nel fianco per il governo di Mario Draghi che ne ignorò totalmente le proposte, ilche la ministra del Lavoro Marina Calderone ha appena affidato all’ex sindacalista Cisl, Natale Forlani, appare decisamente più in linea coi tempi. “La lotta allaunper disperdere”, ha dichiarato l’estate scorsa ila l’Occidentale, il quotidiano online della Fondazione Magna Carta, think tank liberal di Gaetano Quagliariello che nel suo ...

