Reddito di cittadinanza, meno domande: ora i controlli funzionano (Di martedì 28 marzo 2023) I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono nettamente diminuiti a febbraio. Da una parte sono crollate le domande per la concessione del sussidio. Dall?altra i controlli sui percettori... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 marzo 2023) I beneficiari deldisono nettamente diminuiti a febbraio. Da una parte sono crollate leper la concessione del sussidio. Dall?altra isui percettori...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali… - SkyTG24 : Crollano domande per Reddito di cittadinanza, -65% nei primi due mesi del 2023 - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito… - LorenzoMarra75 : RT @capitano_ri: Fino a ieri #pd e #m5s ci raccontavano che migliaia di italiani e stranieri non trovavano lavoro e per questo andavano aiu… - Fra_1707 : RT @anubi_matt: I parlamentari più assenteisti? ?? Marta Fascina. 1,7% ?? Silvio Berlusconi 0,55% ?? Umberto Bossi 0,38% In pratica sono an… -