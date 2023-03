Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MadridXtra : ?????? Real Madrid are interested in Mauricio Pochettino. @DiMarzio - theMadridZone : ?? Real Madrid are interested in Mauricio Pochettino. @DiMarzio #rmalive ???? - ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - sportli26181512 : Real Madrid, per l'attacco si guarda in casa di una big inglese: Il Real Madrid è alla ricerca di nuovi attaccanti… - massidanu : @umbasdeez @itsmealepa Real Madrid 1 Juventus 3 Vincevamo 3 a 0 Mario Mario Matuidi -

...00 Uzbekistan - Bolivia 1 - 0 20:00 Arabia Saudita - Venezuela 1 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 18:45 Fenerbahçe - algiris 87 - 79 19:00 Monaco - Valencia 90 - 79 19:00 Virtus Bologna -79 - 96 ...... la stessa cosa vale per Maradona con i brasiliani e gli inglesi, per Cristiano Ronaldo con i tifosi del Barcellona e per Lionel Messi con i brasiliani e con i fan del. Insomma, è una ...Commenta per primo Terminare la stagione al, magari con la seconda Champions League consecutiva, per poi provare la prima esperienza alla guida di una nazionale. Sicuramente è un'idea che balena in testa a Carlo Ancelotti , capace ...

Milan, cresce la convinzione del Real Madrid su Díaz Calciomercato.com

Oltre a questi, ancora apertissima è l’edizione di Champions League in corso, nella quale toccherà al Real Madrid difendere l’ennesimo titolo messo in bacheca lo scorso maggio. Carlo Ancelotti (Real ...I nomi, in particolare, sono quelli di Marco Asensio e Roberto Firmino. Il primo, ad esempio, è in scadenza con il Real Madrid ed ha fatto sapere alla dirigenza di voler un nuovo ingaggio da 6 milioni ...