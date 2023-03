Real Madrid, per la corsia di sinistra si guarda in casa Bayern (Di martedì 28 marzo 2023) Alphonso Davies è stato a lungo uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Il suo contratto con il Bayern Monaco termina nel 2025 e... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Alphonso Davies è stato a lungo uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Il suo contratto con ilMonaco termina nel 2025 e...

MadridXtra : ?????? Real Madrid are interested in Mauricio Pochettino. @DiMarzio - theMadridZone : ?? Real Madrid are interested in Mauricio Pochettino. @DiMarzio #rmalive ???? - ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - mar_aie : 3. Real Madrid - Roma 0-1, ottobre 2002. Tra le tantissime partite europee della nostra #ASRoma ad averci esaltato,… - GIGGIONAPOLI : @CalcioFinanza Juventus Real Madrid Barcellona e tutte le squadre Ucraina , Lettonia , Estonia Lituania e così via…

Brasile, Dunga sdogana Ancelotti: "E' capace e sa lavorare con i brasiliani"

"Non so se sarà Carlo, di sicuro è molto capace; ha vinto al Milan, al Chelsea, a Parigi e a Monaco e quando è ritornato a Madrid, il Real, che sembrava..."

Eurolega, Virtus travolta a Tel Aviv

Dopo aver perso contro il Real Madrid, i ragazzi di Sergio Scariolo, oggi privi tra gli altri di Milos Teodosic, hanno ormai tirato i remi in barco sul versante europeo, a differenza del Maccabi, che...

Borussia Dortmund: ecco l'offerta folle per blindare Bellingham

Chelsea, Liverpool, Manchester City e Real Madrid corteggiano Jude Bellingham, ma il Borussia Dortmund non si arrende: stando alla Bild, i gialloneri sono pronti ad aumentare del 150% l'attuale ingaggio del centrocampista classe 2003.

Milan, cresce la convinzione del Real Madrid su Díaz

Real Madrid, testa ai rinnovi: Benzema resta il primo obiettivo

Una stagione fino ad ora sicuramente altalenante per Karim Benzema, pallone d'oro in carica e bomber del Real Madrid. I numeri sono dalla sua parte, dal momento che ha realizzato 16 gol e 4 assist...

LIVE EL - Maccabi Tel Aviv vs Virtus Bologna: diretta 2° quarto

La sconfitta contro il Real Madrid ha quasi certamente chiuso le porte per i playoff alla Virtus Segafredo Bologna, che questa sera punta comunque a una gara solida nel Round 31 di EuroLeague.