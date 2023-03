Rdc | l’Inps registra un crollo nelle domande | 65% in meno rispetto al 2022

(Di martedì 28 marzo 2023) Crollano ledel Reddito di cittadinanza (Rdc) in Italia: a sancirlo è, che sottolinea come nei primi due mesi del 2023 ci siano state 90.887 richieste. L’Istituto evidenzia un calo di oltre il 65%, il 65,23% per la precisione,ai primi due mesi del. Un anno esatto fa, a presentare la ... TAG24.

secondo le tabelle dell'Osservatorio Rdc-Pdc pubblicate dall'INPS nel mese di febbraio i nuclei con il sussidio sono 1.001.743 per 2.135.395 persone coinvolte. L'assegno medio è di 575,31 euro.