Ravezzani: "Operazione Osimhen se l'avesse fatta la Juve sarebbe intervenuta la procura di Torino"

Fabio Ravezzani solleva dubbi sulla regolarità dell'Operazione Osimhen tra Napoli e Lille, e difende la Juventus. Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di TeleLombardia, ha sollevato alcuni dubbi sulla regolarità dell'Operazione Osimhen tra Napoli e Lille, sostenendo che se la Juventus avesse fatto lo stesso affare, la procura di Torino sarebbe intervenuta. Durante il suo intervento su Juventibus, Ravezzani ha criticato l'inserimento di tre giocatori del Napoli nell'affare, sottolineando che non erano mai stati al Lille e che ciò rende l'affare sospetto. Secondo Ravezzani, se la Juventus avesse operato in ...

