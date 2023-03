Ravello | evento conclusivo del roadshow “Sii saggio guida sicuro”

(Di martedì 28 marzo 2023) Domani 29 marzo, alle ore 9.30, l’auditorium Oscar Niemeyer diospita l’degli incontri formativi e divulgativi salernitani del#sii, promosso dalla Regione Campania, e attuato dall’Anci Campania in collaborazione con l’associazione Meridiani. Giunta alla nona edizione, l’iniziativa vedrà protagonisti oltre 500 studenti della costiera amalfitana e ha l’obiettivo di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per unasicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull’incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Ad aprire i lavori saranno Paolo Vuilleumier, sindaco di, Diomede Falconio, presidente della ...

A Ravello l'evento conclusivo del roadshow #siisaggioguidasicuro Il Vescovado Notizie

