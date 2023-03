(Di martedì 28 marzo 2023) Giacomoè pronto per Napoli-Milan, il giocatore ha recuperato dall’infortunio muscolare e può giocare. Il Napoli potrà contare su Giacomoper la sfida con il Milan. Il calciatore ha avuto un problema muscolare alla coscia, poteva rientrare in extremis anche per l’ultima partita con il Torino, ma lo staff tecnico e quello medico della SSCN hanno deciso in accordo di non rischiarlo, così da farlo recuperare al meglio. Ora però l’attaccante è pronta a rientrare in campo, anche se difficilmente partirà dal primo minuto. Milan-Napoli:rientra dall’infortunio L’infortunio diè solo un ricordo. Il giocatore è stato fermo ai box per 41 giorni saltando ben 7 partite tra Serie A e Champions League. Un bel problema per Luciano Spalletti, visto che l’attaccante è uno di quelli che può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Raspadori: 'Sono tornato' la foto fa impazzire i tifosi #CalcioNapoli #NapoliMilan #notiziecalcionapoli #Raspadori… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JACK - Raspadori: 'Sono tornato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: JACK - Raspadori: 'Sono tornato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JACK - Raspadori: 'Sono tornato' - apetrazzuolo : JACK - Raspadori: 'Sono tornato' -

I TALENTI CI- E' in questo contesto che la Nazionale maggiore ha attinto e continua ad ... Scalvini, Udogie, Fagioli e- per citare gli esempi più recenti - ma anche i vari Zaniolo, ...e Simeonebravissimi giocatori ma serve qualcuno che faccia la differenza da un punto di vista numerico'. Per sostituire Zielinski, invece, meglio Samardzic o Koopmeiners '...Guardando nel nostro orto (e tenendo in considerazione gli infortunati Immobile e) viene ... Cipoi gli epurati di lusso come Zaniolo,Zaccagni e Kean che se sul campo si sarebbero ...

Napoli, Raspadori è pronto a tornare: domani allenamento in gruppo Sky Sport

Dal Napoli arrivano ottime notizie sull’infortunio di Raspadori: è recuperato e pronto a tornare in campo. Giacomo Raspadori è fermo dal 14 febbraio e ha saltato più di un mese di campionato. L’attacc ...Penso che non andranno via tutti. Ci sono, però, occasioni che non si possono perdere”. Hojlund può essere il sostituto di Osimhen Possono bastare Raspadori e Simeone “Le caratteristiche di Osimhen ...