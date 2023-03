Rapporto dell’Arsenal | “Il danese Haaland” si è schierato con una mossa a sorpresa da 30 milioni di sterline

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 marzo 2023) Breaking: L’Arsenal è in pole position per aggiudicarsi il giocatore soprannominato la versionedi Erling. Questo secondo unsorprendente che suggerisce che non solo accontentandosi di quattro opzioni al numero 9 la prossima stagione, i Gunners spingeranno per firmare un altro attaccante. L’Arsenal ha già Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard come opzioni in attacco al centro. Oltre al giovane nato a New York Folarin Balogun, in prestito in Francia al Reims con 17 gol in campionato in questa stagione. Nonostante questa ricchezza in attacco, sbocco italiano Calciomercato hanno dichiarato l’Arsenal favorito per la stellina dell’Atalanta Rasmus Hojlund, davanti a Juventus e Manchester United. Hojlund è passato alla Serie per circa 15di, con il suo ...