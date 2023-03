Rapina in banca nel Parmense, arrestati due napoletani (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue uomini di 26 e 27 anni, entrambi residenti in provincia di Napoli, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di Rapina aggravata. Secondo la Procura della Repubblica di Parma sarebbero gli autori della Rapina aggravata commessa lo scorso 10 novembre ai danni della banca Popolare dell’Emilia Romagna di Soragna. I due, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, avrebbero agito armati di cutter e con i volti travisati da cappello e mascherina chirurgica. Al momento del blitz in banca c’erano tre dipendenti e cinque clienti, che uno dei Rapinatori ha rinchiuso in un ufficio, mentre l’altro, minacciando il direttore, si è fatto consegnare il denaro dopo avere atteso l’apertura temporizzata della casseforti. Poi sono fuggiti a bordo di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue uomini di 26 e 27 anni, entrambi residenti in provincia di Napoli, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato diaggravata. Secondo la Procura della Repubblica di Parma sarebbero gli autori dellaaggravata commessa lo scorso 10 novembre ai danni dellaPopolare dell’Emilia Romagna di Soragna. I due, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, avrebbero agito armati di cutter e con i volti travisati da cappello e mascherina chirurgica. Al momento del blitz inc’erano tre dipendenti e cinque clienti, che uno deitori ha rinchiuso in un ufficio, mentre l’altro, minacciando il direttore, si è fatto consegnare il denaro dopo avere atteso l’apertura temporizzata della casseforti. Poi sono fuggiti a bordo di ...

