Rania di Giordania è stata in Arabia Saudita per visitare una fiera d'arte islamica e una mostra di settore. Scopri di più su Amica.it (Di martedì 28 marzo 2023) Rania di Giordania, regina dell’arte islAmica. Per celebrare la creatività artistica araba è stata in Arabia Saudita il 27 marzo per inaugurare una fiera di settore (foto IPA) Rania di Giordania, regina d’Arabia. Dell’Arabia Saudita, in particolare, dove si è recata lunedì 27 marzo in occasione del mese sacro del Ramadan. Una visita a Jeddah che ha avuto al centro l’arte: la regina, infatti, ha partecipato nel corso del viaggio, all’inaugurazione, della mostra Bisat Al Reeh all’interno del Superdome. Ad accompagnarla, la principessa Adelah bint Abdullah bint Abdulaziz al-Saud, che ... Leggi su amica (Di martedì 28 marzo 2023)di, regina dell’. Per celebrare la creatività artistica araba èinil 27 marzo per inaugurare unadi(foto IPA)di, regina d’. Dell’, in particolare, dove si è recata lunedì 27 marzo in occasione del mese sacro del Ramadan. Una visita a Jeddah che ha avuto al centro l’: la regina, infatti, ha pcipato nel corso del viaggio, all’inaugurazione, dellaBisat Al Reeh all’interno del Superdome. Ad accompagnarla, la principessa Adelah bint Abdullah bint Abdulaziz al-Saud, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monarchico : Il #re #Abdullah e la #regina #Rania della #Giordania ospitano un #Iftar per i #membri della #famiglia #monarchy… - fashiongenus : Iman di Giordania, mamma Rania condivide sui social le foto del royal wedding - infoitcultura : Chi è Jameel Alexander Thermiotis, il genero di Rania di Giordania che ha cambiato nome per sposarsi - infoitcultura : Rania di Giordania lascia senza fiato nel primo giorno del Ramadan - monarchico : Iftar per membri famiglia reale Il re Abdullah e la regina Rania ospitanto un Iftar per i membri della famiglia 2… -