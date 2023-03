Rai Sport: si dimette Alessandra De Stefano (Di martedì 28 marzo 2023) De Stefano si dimette da RaiSport la Legavuole il ritorno di Bulbarelli La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 8 In Rai sono pronti a giurare che lo tsunami sia alle porte. E come ogni bufera che si rispetti, il tifone si annuncia con scariche di pioggia iniziali. Alessandra De Stefano si è dimessa ieri da direttore di RaiSport. Tanti i motivi, innanzitutto la débâcle dei Mondiali affrontati come fossero le Olimpiadi che invece le avevano regalato il successo. Il flop è stato cocente quasi quanto la perdita di ascolti che ha riguardato due trasmissioni di punta, “Novantesimo Minuto” e “La domenica Sportiva”, la cui conduzione De Stefano aveva affidato da una giornalista esterna, Lia Capizzi generando le proteste dei colleghi. Cattivi rapporti con la ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 marzo 2023) Desida Raila Legavuole il ritorno di Bulbarelli La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 8 In Rai sono pronti a giurare che lo tsunami sia alle porte. E come ogni bufera che si rispetti, il tifone si annuncia con scariche di pioggia iniziali.Desi è dimessa ieri da direttore di Rai. Tanti i motivi, innanzitutto la débâcle dei Mondiali affrontati come fossero le Olimpiadi che invece le avevano regalato il successo. Il flop è stato cocente quasi quanto la perdita di ascolti che ha riguardato due trasmissioni di punta, “Novantesimo Minuto” e “La domenicaiva”, la cui conduzione Deaveva affidato da una giornalista esterna, Lia Capizzi generando le proteste dei colleghi. Cattivi rapporti con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemen… - ilariofanto0 : RT @AntonelloAng: Non mi sono piaciute le sue trasmissioni. Non mi piacevano i suoi ospiti tra cui la Christillin. Nota positiva la sua an… - cicciodevilla : RT @taninoferri: La destra inizia l'occupazione ai vertici della tv pubblica. A Rai Sport, la De Stefano si dimette, e Meloni vuole sostitu… - gambafrizzante : @sportface2016 Aiut, se mettono varriale, su rai sport nasce il programma 'io non sono juventino' - sportface2016 : Nuovo direttore Rai Sport, Repubblica: 'Bulbarelli, Lollobrigida o Gandolfi. Ipotesi Varriale' -