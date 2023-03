Rai Sport: la non riconferma della De Stefano era nell’aria, non è considerata di destra (La Repubblica) (Di martedì 28 marzo 2023) Ieri le dimissioni di Alessandra De Stefano dalla guida di Rai Sport. La Repubblica scrive che comunque non sarebbe stata riconfermata, poiché è considerata lontana dall’attuale maggioranza politica in Parlamento. “Con le dimissioni di Alessandra De Stefano dalla guida di Rai Sport si (ri)apre il valzer delle nomine nelle testate della tv pubblica. «Motivi personali», recita la nota di viale Mazzini che spiega la scelta di De Stefano. La giornalista poteva vantare buoni indici di ascolto per i mondiali in Qatar, ma la non riconferma era nell’aria. Perché con il governo di destra in carica gli appetiti sono tanti e anche quella casella è oggetto del desiderio. E De ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Ieri le dimissioni di Alessandra Dedalla guida di Rai. Lascrive che comunque non sarebbe statata, poiché èlontana dall’attuale maggioranza politica in Parlamento. “Con le dimissioni di Alessandra Dedalla guida di Raisi (ri)apre il valzer delle nomine nelle testatetv pubblica. «Motivi personali», recita la nota di viale Mazzini che spiega la scelta di De. La giornalista poteva vantare buoni indici di ascolto per i mondiali in Qatar, ma la nonera. Perché con il governo diin carica gli appetiti sono tanti e anche quella casella è oggetto del desiderio. E De ...

