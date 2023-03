Rai Sport: dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano cosa c’è nel futuro? (Di martedì 28 marzo 2023) Era stata nominata 18 mesi fa Alessandra De Stefano non è più direttrice di Rai Sport, dopo appena 18 mesi, ha detto addio al ruolo di prestigio a cui era stata nominata 18 mesi prima. La nota dell’azienda ha parlato di motivi personali e l’ad Carlo Fuortes ha ringraziato la De Stefano per «l’assiduo lavoro svolto con grande professionalità, i rilevanti risultati conseguiti e il contributo innovativo in occasione di grandi eventi come i Mondiali di calcio». Ora l’incarico a Interim è nelle mano di Marco Franzelli, il più anziano dei tre vice. In lizza per la sua sostituzione Paolo Petrecca, attuale direttore di Rai News. Per la De Stefano che tanto bene aveva fatto durante Tokyo 2020 si prospetta un ruolo da corrispondente a Parigi. Da anni si alterna tra l’Italia e la Francia in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 marzo 2023) Era stata nominata 18 mesi faDenon è più direttrice di Raiappena 18 mesi, ha detto addio al ruolo di prestigio a cui era stata nominata 18 mesi prima. La nota dell’azienda ha parlato di motivi personali e l’ad Carlo Fuortes ha ringraziato la Deper «l’assiduo lavoro svolto con grande professionalità, i rilevanti risultati conseguiti e il contributo innovativo in occasione di grandi eventi come i Mondiali di calcio». Ora l’incarico a Interim è nelle mano di Marco Franzelli, il più anziano dei tre vice. In lizza per la sua sostituzione Paolo Petrecca, attuale direttore di Rai News. Per la Deche tanto bene aveva fatto durante Tokyo 2020 si prospetta un ruolo da corrispondente a Parigi. Da anni si alterna tra l’Italia e la Francia in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemen… - sportface2016 : Nuovo direttore Rai Sport, Repubblica: 'Bulbarelli, Lollobrigida o Gandolfi. Ipotesi Varriale' - leftsnoopy : RT @mariobianchi18: Dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano da Rai Sport si dice che potrebbe andare a Parigi al posto di Giovanna Bott… - CikoStark : RT @stevieansioso: 'Alessandra De Stefano e le dimissioni da Rai Sport: la causa con Enrico Varriale. Al suo posto Petrecca.' C'è di mezzo… - andrewsword2 : RT @AntonelloAng: Non mi sono piaciute le sue trasmissioni. Non mi piacevano i suoi ospiti tra cui la Christillin. Nota positiva la sua an… -