Rai: possibile ritorno di Varriale alla direzione dello sport? (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano, si lavora per trovare un nuovo direttore in Rai delle testate sportive: c’è anche Varriale nel totonomi Dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano dalla direzione di Rai sport, in viale Mazzini si è aperto il totonomi per scegliere il nuovo direttore. Secondo La Repubblica, tra i profili figurano Auro Bulbarelli – in quota Lega – e, più vicini a FdI, Marco Lollobrigida e Sabrina Gandolfi. Più remota l’ipotesi di un ritorno di Enrico Varriale, considerato di area 5 Stelle, ma le cui vicende personali – accusato di stalking e violenze da parte della ex compagna e anche un’altra donna – rendono improbabile la sua candidatura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano, si lavora per trovare un nuovo direttore in Rai delle testateive: c’è anchenel totonomi Dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano ddi Rai, in viale Mazzini si è aperto il totonomi per scegliere il nuovo direttore. Secondo La Repubblica, tra i profili figurano Auro Bulbarelli – in quota Lega – e, più vicini a FdI, Marco Lollobrigida e Sabrina Gandolfi. Più remota l’ipotesi di undi Enrico, considerato di area 5 Stelle, ma le cui vicende personali – accusato di stalking e violenze da parte della ex compagna e anche un’altra donna – rendono improbabile la sua candidatura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

