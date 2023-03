Rafa Nadal, cambio tutto di nuovo: i tifosi non se lo aspettavano (Di martedì 28 marzo 2023) Rafa Nadal ha rilasciato un’importante dichiarazione relativa al suo recupero dall’infortunio. Le previsioni, finora, si sono rivelate fin troppo ottimistiche Sono ormai trascorsi oltre due mesi dall’ultima partita disputata da Rafa Nadal. Il campione iberico si è infortunato all’anca nel corso del match di secondo turno della scorsa edizione dell’Australiano Open perso contro McDonald e, da allora, non ha più disputato un match. Rafa Nadal fa preoccupare i tifosi (grantennistoscana.it – Ansa Foto)Chi si aspettava un suo rientro in vista dei primi due Masters Mille della stagione, a Indian Wells e Miami, è rimasto deluso quando, a metà febbraio, Rafa ha comunicato sui social l’inevitabile forfait che gli è costato anche l’uscita dalla top ten del ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 28 marzo 2023)ha rilasciato un’importante dichiarazione relativa al suo recupero dall’infortunio. Le previsioni, finora, si sono rivelate fin troppo ottimistiche Sono ormai trascorsi oltre due mesi dall’ultima partita disputata da. Il campione iberico si è infortunato all’anca nel corso del match di secondo turno della scorsa edizione dell’Australiano Open perso contro McDonald e, da allora, non ha più disputato un match.fa preoccupare i(grantennistoscana.it – Ansa Foto)Chi si aspettava un suo rientro in vista dei primi due Masters Mille della stagione, a Indian Wells e Miami, è rimasto deluso quando, a metà febbraio,ha comunicato sui social l’inevitabile forfait che gli è costato anche l’uscita dalla top ten del ...

