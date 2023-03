Raf, via alla tournèe: ecco le date dell’artista (Di martedì 28 marzo 2023) Manca poco alla stagione live che vedrà RAF protagonista nei prestigiosi palchi dei teatri italiani, in concerto con LA MIA CASA TOUR 2023: l’artista torna dal vivo per 13 imperdibili appuntamenti live La tournée attraverserà tutta Italia, da Nord a Sud e farà tappa a Crema, Sanremo, Udine, Bologna, Torino, Taranto, Bari, Roma, Milano, Firenze, Trento, Napoli, Padova e a Pescara. I biglietti sono disponibili in prevendita sul Circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati, eccetto la data di Pescara, in prevendita solo su Ciaotickets. Questo il calendario de LA MIA CASA TOUR, prodotto da Friends & Partners: 26 aprile, Teatro San Domenico di Crema; 28 aprile, Teatro Ariston di Sanremo; 2 maggio, Teatro Giovanni Da Udine di Udine; 3 maggio, Teatro Celebrazioni di Bologna; 8 maggio, Teatro Colosseo di Torino; 11 maggio, Teatro Orfeo di Taranto; 12 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 marzo 2023) Manca pocostagione live che vedrà RAF protagonista nei prestigiosi palchi dei teatri italiani, in concerto con LA MIA CASA TOUR 2023: l’artista torna dal vivo per 13 imperdibili appuntamenti live La tournée attraverserà tutta Italia, da Nord a Sud e farà tappa a Crema, Sanremo, Udine, Bologna, Torino, Taranto, Bari, Roma, Milano, Firenze, Trento, Napoli, Padova e a Pescara. I biglietti sono disponibili in prevendita sul Circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati, eccetto la data di Pescara, in prevendita solo su Ciaotickets. Questo il calendario de LA MIA CASA TOUR, prodotto da Friends & Partners: 26 aprile, Teatro San Domenico di Crema; 28 aprile, Teatro Ariston di Sanremo; 2 maggio, Teatro Giovanni Da Udine di Udine; 3 maggio, Teatro Celebrazioni di Bologna; 8 maggio, Teatro Colosseo di Torino; 11 maggio, Teatro Orfeo di Taranto; 12 ...

