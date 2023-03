Radio Caroline | la prima e più famosa radio pirata del mondo

(Di martedì 28 marzo 2023) A mezzogiorno del 28 marzo 1964, Chris Moore e Simon Dee si trovavano su una nave al largo delle coste dell’Inghilterra, e annunciarono l’inizio delle trasmissioni dalla MV, una vecchia nave passeggeri danese. Il primo messaggio, registrato, ad andare in onda fu il seguente: «Questa èsul 199, la vostra stazione musicale 24 ore su 24». Subito dopo fu mandata in onda lacanzone: Not Fade Away dei Rolling Stones. Da quel giorno cominciarono le trasmissioni della” del, la cui storia ha ispirato il film I LoveRock. La scena musicale Inglese degli anni 60 Copyright Kent OnlineNegli anni 60 in Inghilterra suonavano gruppi ...

1964 - Regno Unito: inizia le proprie diffusioni la prima stazione radio pirata: Radio Caroline

Il 28 marzo 1964, esattamente 59 anni fa, iniziavano le trasmissioni di Radio Caroline, emittente destinata a cambiare il modo di fare radio e, di riflesso, di ascoltare musica.