Quiet Quitting | una “sindrome” che molti italiani vivono sul posto di lavoro

Leggi su tecnoandroid

(Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Quando si parla dici riferiamo ad una espressione usata per descrivere una persone che cerca di soddisfare solo i requisiti minimi del proprioe non dedicare più tempo, impegno o entusiasmo di quanto assolutamente necessario. All’inizio degli anni 20, spinto in gran parte dai social media, questo fenomeno è emerso come una tendenza molto pubblicizzata negli Stati Uniti e altrove. Tuttavia, alcuni osservatori si sono chiesti quanto sia effettivamente comune e se si tratti addirittura di un fenomeno nuovo. Il termine “” si riferisce ai dipendenti che non si impegnano più nel lorodi quanto sia assolutamente necessario. Un sondaggio Gallup del 2022 ha suggerito che almeno la metà della forzastatunitense è ...