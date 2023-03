Questo tweet del Wef sulle uova e la salute umana è falso (Di martedì 28 marzo 2023) Il 9 febbraio 2023 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che contiene anche lo screenshot di un presunto tweet in inglese del World economic forum (Wef) in cui si legge che mangiare uova sarebbe rischioso per la salute, aumentando il rischio di infarti e ictus. Oltre al tweet è presente un’immagine di uova e pollame e il volto di Klaus Schwab, fondatore e attuale presidente esecutivo del Wef. L’immagine è accompagnata dal commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Ultime notizie…ultime notizie vietano le uova..definite pericolose x la salute allora vuol dire…mangiate uova che fanno bene!!». Si tratta di un contenuto che veicola una notizia falsa. Il presunto tweet del Wef sulle ... Leggi su facta.news (Di martedì 28 marzo 2023) Il 9 febbraio 2023 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che contiene anche lo screenshot di un presuntoin inglese del World economic forum (Wef) in cui si legge che mangiaresarebbe rischioso per la, aumentando il rischio di infarti e ictus. Oltre alè presente un’immagine die pollame e il volto di Klaus Schwab, fondatore e attuale presidente esecutivo del Wef. L’immagine è accompagnata dal commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Ultime notizie…ultime notizie vietano le..definite pericolose x laallora vuol dire…mangiateche fanno bene!!». Si tratta di un contenuto che veicola una notizia falsa. Il presuntodel Wef...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crypto_gateway : VI REGALO UNA COPIA CON DEDICA DEL MIO LIBRO! Per partecipare: - Like, retweet a questo tweet - Seguimi qui su twi… - ZZiliani : Il senso di questo tweet? @SerieA tutto bene? Qualcosa non va? Non si sa di cosa parlare vero? - fdragoni : Rileggete questo tweet dopo lo scandalo #AIFA - chattie00 : @MarzolinaLepre @gladiatoremassi Non esagerare, non è vero che tutti i politici pensino solo alla poltrona.. E cmq… - GiovyDean : @PenelopePanico @IlNazionale Wow. Che risposta arguta. Immagino il sudore che ti è sceso dalla fronte per partorire… -