Questo aereo Olympic Airways è stato convertito in una bellissima casa – guardate cosa c’è dentro (Di martedì 28 marzo 2023) Probabilmente vi siete chiesti cosa succeda agli aerei quando vengono ritirati dal volo. Solitamente, vengono venduti per il valore del metallo e smantellati. Ma questa è la storia di un aereo salvato da quel destino al quale è stata data una nuova vita! Un aereo della compagnia greca Olympic Airlines è fermo in una foresta dell’Oregon dal 2012. Bruce Campbell, ingegnere in pensione, ha sempre avuto un debole per gli aerei che vengono ritirati e gli piace evitare che diventino materiale di scarto. Ha comprato l’aereo nel 2009. L’articolo prosegue sotto la foto. ShutterstockHa speso migliaia di dollari non solo per acquistarlo, ma anche per trasportarlo in una terra boschiva di 10 acri di sua proprietà per dargli una nuova, fantastica vita. “Il mio obiettivo è di cambiare il comportamento ... Leggi su it.newsner (Di martedì 28 marzo 2023) Probabilmente vi siete chiestisucceda agli aerei quando vengono ritirati dal volo. Solitamente, vengono venduti per il valore del metallo e smantellati. Ma questa è la storia di unsalvato da quel destino al quale è stata data una nuova vita! Undella compagnia grecaAirlines è fermo in una foresta dell’Oregon dal 2012. Bruce Campbell, ingegnere in pensione, ha sempre avuto un debole per gli aerei che vengono ritirati e gli piace evitare che diventino materiale di scarto. Ha comprato l’nel 2009. L’articolo prosegue sotto la foto. ShutterstockHa speso migliaia di dollari non solo per acquistarlo, ma anche per trasportarlo in una terra boschiva di 10 acri di sua proprietà per dargli una nuova, fantastica vita. “Il mio obiettivo è di cambiare il comportamento ...

