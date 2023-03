Questa raffica di controlli spazzerà via il marcio nelle imprese di trasporto di merci e persone?

(Di martedì 28 marzo 2023) C'è un'ondata diin arrivo per ledidie diC'è unadiin arrivo nel mondo dell'autodie di: per l'esattezza oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giampdisan : @RiccardoMeloni4 @F1N1no È vero. Ed è curiosa questa cosa. Secondo me il problema di Tudor è proprio questo: squadr… - Entabis : @rihitster @Returned83 Forse siamo solo in 2, ma la penso esattamente come te! C'è un ordine 'sinistro' dietro a qu… - Blackbonsai_95 : @GrandeFratello Beh facile parlare a raffica con una persona freezzata e poi non lasciar spiaccicare parola all’alt… - giogioppi : @Misurelli77 questa era quella che ce l'aveva coi vaccini sparando sempre minchiate a raffica - Adeleeec04 : Non capisco perché questa mono neurone è ancora che scrive in questo # e nessuno la segnali a raffica, la potenza d… -

C'è un'ondata di controlli in arrivo per le imprese di trasporto di merci e di persone C'è unadi controlli in arrivo nel mondo dell'autotrasporto di merci e di persone: per l'esattezza oltre quattro milioni e 300mila ispezioni che dovranno essere effettuate durante l'anno sulle imprese ...Se la gente non protesta o boicotta si prenderà ale punture multiple inutili e dannose. A ...gente afferma di voler sfruttare l'esperienza fatta con le vaccinazioni anti - Covid di ...Annalisa è irricionoscibile. Almenoè stata la reazione dei suoi fan per il cambio look della cantante. Annalisa in un solo colpo ...i fan senza parole e di fatto ha dato il a unadi ...

Escursionisti Una raffica di salvataggi - Sondrio IL GIORNO

I killer sparano una raffica di colpi contro due giovani affiliati del clan: il primo cade a terra esanime, l’altro riesce a salvarsi per puro caso. Questa è la ricostruzione dell’ennesimo agguato di ...Udienza in Pakistan: l'uomo, accusato di aver ucciso la ragazza, resta in carcere. Ora c'è attesa per la richiesta di estradizione ...