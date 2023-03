Quentin Tarantino | una graphic novel racconterà la vita del regista di Pulp Fiction

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : MegaThread sui 60 anni di Quentin Jerome Tarantino, nato il #27marzo 1963 a Knoxville, Tennessee. Ovvero: i 30 mome… - paterini86 : @Alessio3R Attore: Kevin Kostner Attrice: Julia Roberts Regista: Quentin Tarantino Politico: ....... Capo di Stato:… - bbbrasile : RT @raicinque: Due Oscar, quattro Golden Globe e due premi BAFTA. Quentin Tarantino, il regista statunitense tra i più amati dagli anni '90… - karlyto23 : RT @Nubeinterstella: Quentin Tarantino è una lunga storia d'amore. - Kaiser__Franz : @augustociardi75 Nell’ordine, per categoria richiesta e solo gente viva: Ewan McGregor, Quentin Tarantino, Bernie S… -

Sono passati quasi quattro anni dall'arrivo nei cinema di C'era una volta a Hollywood , ma il ritratto di Bruce Lee fatto danella pellicola continua ad attirare critiche, questa volta da parte di Donnie Yen . Durante gli impegni stampa per John Wick 4 , Donnie Yen si è così espresso in merito: Se vi siete ...Non cercate foto dell'evento, perché non le troverete. Per il suo tour promozionale di presentazione del libro Cinema Speculation ,ha proibito l'uso dei cellulari, impedendo così al pubblico del London Palladium di immortalare la festa a sorpresa per i suoi 60 anni organizzata dagli amici Jamie Foxx e Edgar ...In cerca di un nuovo film da vedere , appassionante e non scontato Ecco la soluzione. Si chiama Kill Boksoon (il nome è probabilmente un richiamo a Kill Bill di) e ha tutte le carte in regole per diventare il prossimo thriller d'azione che vi terrà incollati alla tv per tutta la sera. In uscita su Netflix fra pochissimi giorni, il film è un ...

Ormai più di un "semplice" regista, Quentin Tarantino va considerato alla stregua di una vera e propria icona pop: i suoi film hanno influenzato in enorme misura l'immaginario collettivo degli ultimi ...