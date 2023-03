Quasi 2 milioni di adolescenti a rischio dipendenze cibo, videogiochi, social: studio Presidenza Consiglio-ISS (Di martedì 28 marzo 2023) Più di un milione e 150mila adolescenti in Italia è a rischio di dipendenza da cibo, Quasi 500mila potrebbero sviluppare una dipendenza da videogiochi mentre e Quasi 100mila ragazzi presentano caratteristiche compatibili con la presenza di una dipendenza da social media. E ancora: risulta essere diffuso pure il fenomeno dell'isolamento sociale, che riguarda l'1,8% degli studenti delle scuole medie e l'1,6% delle superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 marzo 2023) Più di un milione e 150milain Italia è adi dipendenza da500mila potrebbero sviluppare una dipendenza damentre e100mila ragazzi presentano caratteristiche compatibili con la presenza di una dipendenza damedia. E ancora: risulta essere diffuso pure il fenomeno dell'isolamentoe, che riguarda l'1,8% degli studenti delle scuole medie e l'1,6% delle superiori. L'articolo .

