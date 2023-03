Quando si gioca Milan-Napoli di Champions League? Data, programma, orario, tv e streaming (Di martedì 28 marzo 2023) Manca sempre meno al grandissimo evento. Milan-Napoli, match valevole come anData dei quarti di finale della Champions League 2022-2023, infatti, si giocherà mercoledì 12 aprile alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e metterà in scena il primo capitolo dell’attesissimo derby italiano nella massima competizione continentale per club. Milan contro Napoli è il classico quarto di finale che racchiuderà in sé un valore indicibile. I rossoneri proveranno a fare valere il loro status europeo, con le 7 Champions vinte in bacheca, mentre dall’altra parte i partenopei proveranno a proseguire in quello che stanno facendo sin dall’avvio della stagione, ovvero dominando. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti tra Serie A ed Europa sembra ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Manca sempre meno al grandissimo evento., match valevole come andei quarti di finale della2022-2023, infatti, si giocherà mercoledì 12 aprile alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e metterà in scena il primo capitolo dell’attesissimo derby italiano nella massima competizione continentale per club.controè il classico quarto di finale che racchiuderà in sé un valore indicibile. I rossoneri proveranno a fare valere il loro status europeo, con le 7vinte in bacheca, mentre dall’altra parte i partenopei proveranno a proseguire in quello che stanno facendo sin dall’avvio della stagione, ovvero dominando. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti tra Serie A ed Europa sembra ...

