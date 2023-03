Quando si gioca Benfica-Inter di Champions League? Data, programma, orario, tv e streaming (Di martedì 28 marzo 2023) Il grande calcio Internazionale è pronto per i suoi ultimi passi della stagione. Subito dopo Pasqua sarà il turno dei quarti di finale di Champions League, con tre squadre italiane ancora in lizza per la coppa dalle grandi orecchie. La prima a scendere in campo sarà l’Inter di Simone Inzaghi, che volerà fino a Lisbona per affrontare il Benfica. Un sorteggio benevolo per i nerazzurri, poiché le grandi della competizione sono tutte concentrate sulla parte alta del tabellone, ma la partita con i lusitani è da prendere con le dovute precauzioni. Le Aquile stanno disputando una stagione strepitosa, con il titolo di Primeira Liga quasi in ghiaccio (10 punti sul Porto a 9 partite dal termine) e talento sconfinato, con calciatori come Grimaldo e Gonçalo Ramos che fanno gola a tutte le pretendenti. E poi, non ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Il grande calcionazionale è pronto per i suoi ultimi passi della stagione. Subito dopo Pasqua sarà il turno dei quarti di finale di, con tre squadre italiane ancora in lizza per la coppa dalle grandi orecchie. La prima a scendere in campo sarà l’di Simone Inzaghi, che volerà fino a Lisbona per affrontare il. Un sorteggio benevolo per i nerazzurri, poiché le grandi della competizione sono tutte concentrate sulla parte alta del tabellone, ma la partita con i lusitani è da prendere con le dovute precauzioni. Le Aquile stanno disputando una stagione strepitosa, con il titolo di Primeira Liga quasi in ghiaccio (10 punti sul Porto a 9 partite dal termine) e talento sconfinato, con calciatori come Grimaldo e Gonçalo Ramos che fanno gola a tutte le pretendenti. E poi, non ...

