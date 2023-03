(Di martedì 28 marzo 2023) Con la fine delle prime due giornate di qualificazioni per gli Europei di Germania 2024, ormai è tutto pronto affinché i campionati europei vivano la parte finale e le competizioni europee si preparino per le sfide che valgono una stagione. Quest’anno è grande Italia in Europa perché schieriamo tre squadre aidi finale di, Inter, Napoli e Milan, due in Europa, Juventus e Roma e una in Conference, la Fiorentina. Inci sarà subito una sfida fratricida tra Napoli e Milan, mentre l’Inter affronterà una squadra con cui è possibile sperare nel passaggio del turno, il Benfica. Abbiamo una sezione di tabellone dove tre delle nostre squadre potrebbero tornare in una finale di. Sarebbe un momento ...

Quando ritorna la Champions League Attesa per i quarti con 3 italiane: calendario, date, programma, orari OA Sport

Con la fine delle prime due giornate di qualificazioni per gli Europei di Germania 2024, ormai è tutto pronto affinché i campionati europei vivano la parte finale e le competizioni europee si ...