(Di martedì 28 marzo 2023)prosegue la propria cavalcata al Masters 1000 di. Il tennista italiano ha travolto brutalmente il quotato Andrey Rublev e si è qualificato aidi finale del prestigioso torneo sul cemento statunitense, entrando tra i migliori otto di questa kermesse per la terza volta in carriera. L’altoatesino si è imposto con un secco 6-2, 6-4il russo, ribaltando il numero 7 al mondo e meritandosi il passaggio del turno dopo appena un’ora e dodici minuti di gioco. L’azzurro ha sciorinato un gioco sontuoso sotto ogni punto di vista, ribadendo la propria caratura internazionale e i costanti progressi tecnici che è solito regalare. L’attuale numero 11 del ranking ATP, ormai prossimo a rientrare nella top-10 della classifica mondiale, scenderà in campo giovedì 29 marzo per fronteggiare ...

Quando gioca Jannik Sinner i quarti a Miami e contro chi Non ci sarà giorno di riposo! OA Sport

