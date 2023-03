Quando Gianni Minà raccontava | «Mi hanno epurato da destra e da sinistra»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MirtaGranda : L'Italia ha perso uno dei suoi intellettuali più importanti. Non so quando il mondo avrà di nuovo qualcuno della st… - chiericomic : RT @giuliocavalli: Per avere un’idea di chi fosse Gianni Minà bastano pochi minuti. Quando con la sua trasmissione Blitz era sul set mentre… - Miziok67 : Ci sono Giornalisti VERI come #GianniMiná che quando se ne vanno lasciano solo bei ricordi e poi ci sono le penne i… - meltinpoz : RT @matpedrini: Quando uno storico del 3023 dovrà ricostruire il 900 penserà che Gianni Minà era il capo del mondo - Seawolf_IT : RT @giuliocavalli: Per avere un’idea di chi fosse Gianni Minà bastano pochi minuti. Quando con la sua trasmissione Blitz era sul set mentre… -

Un percorso di conoscenza, sentimento e intellettualità che si tramuterà in una storica rivista diretta dal giornalista torinese, Latinoamerica dove oltre agli storici amici di- Eduardo ...Sui social è in top - trend da ieri sera,si è sparsa la notizia cheMinà, l'ultimo gigante del giornalismo italiano, è morto all'età di 84 anni per un problema cardiaco. In pochi minuti un lungo flashback ha coinvolto tutto il ...Un forte legame coronato nel 2019, in presenza del sindaco Luigi de Magistris, ottenne la cittadinanza onoraria . MortoMinà, di Napoli diceva: 'Non è una città, è uno stato a sé' ' ...

È morto Gianni Minà, un mito del giornalismo televisivo. Impegno, rigore, passione anche politica RaiNews

Sui social è in top-trend da ieri sera, quando si è sparsa la notizia che Gianni Minà, l’ultimo gigante del giornalismo italiano, è morto all’età di 84 anni per un problema cardiaco. In pochi minuti ...Gianni Minà è una delle figure più importanti del giornalismo italiano e tra i suoi lavori ci sono memorabili interviste, in molti casi dei veri e propri scoop, con alcuni dei personaggi più… Leggi ...