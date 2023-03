Qualificazioni Europei Under 19 2023 | Italia raggiunta nei minuti finali | è 2-2 contro il Belgio

(Di martedì 28 marzo 2023) Al “BSA Obervieland” di Brema l’pareggia 2-2ile si porta a quota 5 punti nel girone diagli19 delin programma a Malta. C’è rammarico per una vittoria – che sarebbe stata la seconda – sfumata a pochidalla fine. Gli azzurrini passano in svantaggio dopo pochi, quando l’esterno d’attacco belga Norman Bassette trova la rete dell’1-0 sull’assist di Dony. La reazione tarda ad arrivare, con ilche si rende più propositivo nella prima fase di gara. Poi, con il passare dei, il forcing dei nostri aumenta e iniziano ad esserci occasioni. La prima conclusione verso la porta è di D’Andrea, poi Esposito colpisce un legno. Nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EuropeiU19 #Qualificazioni | #Italia raggiunta nei minuti finali, è 2-2 contro il #Belgio - DiMarzio : Qualificazioni #Euro2024- #ScoziaSpagna, le probabili formazioni - Demon_I_am_ : RT @pallonatefaccia: Sabato c'è stato un incontro molto particolare le qualificazioni agli Europei del 2024: #Armenia contro #Turchia. Tra… - ranieropipponzi : RT @pallonatefaccia: Sabato c'è stato un incontro molto particolare le qualificazioni agli Europei del 2024: #Armenia contro #Turchia. Tra… - IAmNiky21 : RT @SkySport: #SkySport #Euro2024 #Vlahovic I RISULTATI DELLA SERATA?? -

Ha il sapore della beffa il pareggio con cui la Croazia ha esordito nelleai prossimi campionati. Il commissario tecnico Zlatko Dalic pregustava già i primi tre punti al ...Nell'ultimo concorso " come ricorda l'agenzia Agimeg incentrato sulle partite delleaglidel 2024 e sul campionato di Serie C " sono stati realizzati ben sette '13' da 35.823 ...... alle ore 20:45 riflettori puntati su Romania - Bielorussia , incontro valevole per la giornata 2 delleai prossimi campionatiin Germanai . Questa che seguiremo non ...

Qualificazioni Euro 2024, gol e highlights delle partite di oggi Sky Sport

A Ronaldo, primo giocatore a segnare in 5 Mondiali diversi e a prendere parte a 5 Europei di fila, è tornato pure il sorriso, la voglia di scherzare con i compagni dopo che in Qatar, sotto la gestione ...Wilfred Singo, con la sua Costa d'Avorio, sarà impegnato alle 21,00 sul campo delle Isole Comore per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. In Europa invece impegno interno contro Androrra per il ...