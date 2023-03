Putin | mossa anti tradimento | nessuno può lasciare Mosca e la Russia Le auto sanzioni a funzionari e vertici

(Di martedì 28 marzo 2023) Non solo controlli esterni: dall'inizio della guerra in Ucraina, Vladimircontinua a sentirsi accerchiato e ha disposto che vengano anche limitati e rigidamente monitorati i viaggi...

Sabato scorso, invece, il presidente russo Vladimirha dichiarato che Mosca è d'accordo con la Bielorussia sul dispiegamento di armi nucleari tattiche. Il leader russo ha collegato la..., laanti tradimento Il sistema di controlli all'uscita dal Paese è stato descritto al Moscow Times da 10 ex e attuali funzionari, tra i quali una vecchia conoscenza del presidente russo. ......del mondo emettendo un ordine internazionale di arresto del presidente russo Vladimir. La ... Ed è su questa base che, in accordo con il proprio statuto, si èla Corte penale internazionale. ...

