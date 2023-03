“Può produrre ottime arringhe difensive, meglio degli avvocati veri”, uno studio legale di Firenze sperimenta ChatGPT (Di martedì 28 marzo 2023) Il nuovo strumento di Open Al, ChatGPT, è un’intelligenza artificiale generativa geniale. Si comporta, scrive e lavora come un essere umano o almeno così appare ai più. Come già negli Stati Uniti, anche in Italia, a Firenze, secondo quanto riportato da Fanpage, è in partenza il primo esperimento per capire le prospettive dell’intelligenza artificiale (IA) in ambito giuridico: il chatbot sarebbe già capace di costruire arringhe. “Il 31 marzo durante un convegno metteremo ChatGPT alla prova davanti ai nostri colleghi”, dichiara Alessandro Traversi, avvocato penalista del foro di Firenze che nel suo studio ha deciso di testare personalmente l’intelligenza artificiale generativa. Chat GPT avrebbe prodotto infatti un’ottima arringa difensiva: “È stato sconcertante, già ora in alcuni ambiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Il nuovo strumento di Open Al,, è un’intelligenza artificiale generativa geniale. Si comporta, scrive e lavora come un essere umano o almeno così appare ai più. Come già negli Stati Uniti, anche in Italia, a, secondo quanto riportato da Fanpage, è in partenza il primo esperimento per capire le prospettive dell’intelligenza artificiale (IA) in ambito giuridico: il chatbot sarebbe già capace di costruire. “Il 31 marzo durante un convegno metteremoalla prova davanti ai nostri colleghi”, dichiara Alessandro Traversi, avvocato penalista del foro diche nel suoha deciso di testare personalmente l’intelligenza artificiale generativa. Chat GPT avrebbe prodotto infatti un’ottima arringa difensiva: “È stato sconcertante, già ora in alcuni ambiti ...

