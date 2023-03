Pugno duro della Lega sui migranti: cosa prevedono gli emendamenti al dl Cutro (Di martedì 28 marzo 2023) Continua la discussione sul decreto varato a Cutro dal governo Meloni e che interviene in materia di immigrazione. Se da un lato sono le opposizioni a cercare di contrastare il tentativo dell’esecutivo di stringere le maglie degli ingressi, dall’altro è la Lega a mettere in difficoltà Fratelli d’Italia, pretendendo più severità nelle norme. Si arriva così ai 126 emendamenti depositati in commissione Affari costituzionali al Senato, di cui 30 portano la firma degli esponenti della maggioranza. Tra questi, 21 sono di matrice leghista, mentre Forza italia e Fratelli d’Italia ne hanno presentati appena cinque e quattro. Mentre la commissione, nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, analizza le proposte di modifica – il relatore del decreto è il senatore di Fdi Andrea De Priamo -, dal Carroccio comunicano il contenuto dei propri ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Continua la discussione sul decreto varato adal governo Meloni e che interviene in materia di immigrazione. Se da un lato sono le opposizioni a cercare di contrastare il tentativo dell’esecutivo di stringere le maglie degli ingressi, dall’altro è laa mettere in difficoltà Fratelli d’Italia, pretendendo più severità nelle norme. Si arriva così ai 126depositati in commissione Affari costituzionali al Senato, di cui 30 portano la firma degli esponentimaggioranza. Tra questi, 21 sono di matrice leghista, mentre Forza italia e Fratelli d’Italia ne hanno presentati appena cinque e quattro. Mentre la commissione, nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, analizza le proposte di modifica – il relatore del decreto è il senatore di Fdi Andrea De Priamo -, dal Carroccio comunicano il contenuto dei propri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ci raccontano balle pure sulla fine della pandemia ??? Parolacce e altre faziosità. Lucia sbrocca… - FBiasin : “Pugno duro: la #Lazio esclude tre tifosi dall’Olimpico a vita per antisemitismo”. Non è “pugno duro”, è civiltà. - infoitsport : Luca Salvadori su Marquez: “L’ha fatto per vendicarsi su Martin, in caso di recidiva dovrebbero usare il pugno duro” - italiano1061975 : RT @MARIANGELABIRIN: @Viola51872594 @italiano1061975 Se USASSIMO pugno duro come fanno in tutto il resto d'Europa, contro queste'SCAFISTE'P… - MariaDellaMoni6 : Contro di lui non esiste uno straccio di intercettazione, lui non è neppure stato sentito dai magistrati. Su di lui… -