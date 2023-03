Puglia: stop alla pesca di ricci per tre anni Legge regionale approvata oggi (Di martedì 28 marzo 2023) La Legge è stata approvata oggi dal consiglio regionale pugloese: 41 voti a favore, uno contro. Per tre anni sospesa la pesca, anche sportiva, dei ricci nel mare della Puglia. L’obiettivo di promuoverne la tutela ed il ripopolamento dopo il notevolissimo prelievo di questa specie. Nello specifico : “divieto di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi”. Potranno essere commercializzati ricci provenienti da altre zone marine che non siano quella pugliese. L'articolo Puglia: stop alla pesca di ricci per tre ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 marzo 2023) Laè statadal consigliopugloese: 41 voti a favore, uno contro. Per tresospesa la, anche sportiva, deinel mare della. L’obiettivo di promuoverne la tutela ed il ripopolamento dopo il notevolissimo prelievo di questa specie. Nello specifico : “divieto di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari dio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi”. Potranno essere commercializzatiprovenienti da altre zone marine che non siano quella pugliese. L'articolodiper tre ...

