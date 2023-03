Puglia, ricci di mare “intoccabili” per tre anni: vietati la pesca, il trasporto e la vendita. Ecco perché (Di martedì 28 marzo 2023) Stop alla pesca dei ricci di mare in Puglia, anche a fini sportivi. Lo ha stabilito una legge regionale approvata oggi a stragrande maggioranza (41 voti favorevoli e un solo contrario) dal Consiglio regionale pugliese. L’obiettivo della norma è quello di «consentire il recupero degli stock e la ricostituzione della risorsa nel nostro mare territoriale, messa a rischio dal massiccio prelievo effettuato negli ultimi anni». La legge, in particolare, impone il divieto di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare pesanti in Puglia e dei relativi prodotti derivati freschi. Resta consentita invece la vendita di ricci ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Stop alladeidiin, anche a fini sportivi. Lo ha stabilito una legge regionale approvata oggi a stragrande maggioranza (41 voti favorevoli e un solo contrario) dal Consiglio regionale pugliese. L’obiettivo della norma è quello di «consentire il recupero degli stock e la ricostituzione della risorsa nel nostroterritoriale, messa a rischio dal massiccio prelievo effettuato negli ultimi». La legge, in particolare, impone il divieto di prelievo, raccolta, detenzione,, sbarco e commercializzazione degli esemplari dio dipesanti ine dei relativi prodotti derivati freschi. Resta consentita invece ladi...

