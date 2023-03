Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 28 marzo 2023) L’allerta della Protezione civile per la Puglia è fino alle 20. Si fa riferimento a venti dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca forte. Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca forte <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 28 marzo 2023) L’dellaper laalle 20. Si fa riferimento a venti dai quadranti occidentali con rinforzi. Rischio: secondo lo schema di seguito, fontedella. L'articolo proviene da Noi Notizie..

