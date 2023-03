Psg, per la panchina idea Mancini (Di martedì 28 marzo 2023) Il Psg è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione, Galtier potrebbe essere esonerato e tra il sogno Zidane la proprietà guarda anche Mancini Il Psg è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione, Galtier potrebbe essere esonerato e tra il sogno Zidane la proprietà guarda anche Mancini. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Ct dell’Italia è finito tra le idee di Campos per la panchina dei parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Il Psg è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione, Galtier potrebbe essere esonerato e tra il sogno Zidane la proprietà guarda ancheIl Psg è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione, Galtier potrebbe essere esonerato e tra il sogno Zidane la proprietà guarda anche. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Ct dell’Italia è finito tra le idee di Campos per ladei parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

