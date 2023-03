Proteste in Israele: Netanyahu rinvia la riforma della giustizia (Di martedì 28 marzo 2023) Il primo ministro israeliano Benjamín Netanyahu ha deciso di sospendere l’attuazione della riforma giudiziaria proposta dal governo, nel tentativo di raggiungere un accordo con l’opposizione e anche di placare le Proteste sociali in tutto il Paese. “Per responsabilità nazionale ho deciso di sospendere la seconda e la terza lettura della legge (sull’elezione dei giudici) in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Il primo ministro israeliano Benjamínha deciso di sospendere l’attuazionegiudiziaria proposta dal governo, nel tentativo di raggiungere un accordo con l’opposizione e anche di placare lesociali in tutto il Paese. “Per responsabilità nazionale ho deciso di sospendere la seconda e la terza letturalegge (sull’elezione dei giudici) in L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : #Israele “Ben vengano le proteste, ma si facciano carico anche dello stato di apartheid in cui vivono i palestinesi… - Agenzia_Ansa : Israele: Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa dopo la richiesta di Gallant di fermare la riforma giudiz… - SBidimedia : In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forz… - byoblu : Siamo davanti a una situazione globale sempre più complessa e delicata. In questa puntata abbiamo affrontato le ten… - drelegantia : RT @petro_francesco: Oggi sono su schermo. Alle 18:00 sarò sul canale Yt di @ecofinitalia per parlare delle proteste in Israele e della rif… -

Israele, Herzog: 'Avviare subito negoziati su riforma giustizia' Avviare 'un immediato processo negoziale' sotto gli auspici della presidenza per raggiungere un accordo di compromesso sulla riforma della giustizia , dopo le proteste e il caos in Israele e la decisione del premier Benjamin Netanyahu di sospendere la riforma fino alla prossima sessione parlamentare, a inizio maggio. E' quello che nelle ultime ore il ... Israele, scontri nella notte a Gerusalemme e Tel Aviv: 53 arresti Le proteste più grandi, nella serata di ieri e nella notte, hanno avuto luogo a Gerusalemme e Tel Aviv. Nella prima città, riferisce il Times of Israel, si sono ritrovate decine di migliaia di ... Israele travolto dalle proteste. Netanyahu rinvia la riforma Lo sciopero generale proclamato dal sindacato assieme agli imprenditori immobilizza il Paese e accelera le proteste. "Dobbiamo fermare questa corsa verso l'abisso", incita il capo dell'unione ... Avviare 'un immediato processo negoziale' sotto gli auspici della presidenza per raggiungere un accordo di compromesso sulla riforma della giustizia , dopo lee il caos ine la decisione del premier Benjamin Netanyahu di sospendere la riforma fino alla prossima sessione parlamentare, a inizio maggio. E' quello che nelle ultime ore il ...Lepiù grandi, nella serata di ieri e nella notte, hanno avuto luogo a Gerusalemme e Tel Aviv. Nella prima città, riferisce il Times of Israel, si sono ritrovate decine di migliaia di ...Lo sciopero generale proclamato dal sindacato assieme agli imprenditori immobilizza il Paese e accelera le. "Dobbiamo fermare questa corsa verso l'abisso", incita il capo dell'unione ... Israele travolto dalle proteste, Netanyahu rinvia la riforma della giustizia Corriere della Sera Israele: Netanyahu posticipa la riforma della giustizia Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu posticipa la tanto contestata riforma della giustizia. L’annuncio di Netanyahu arriva dopo 24 ore di proteste senza precedenti in Israele. Israele: ... Israele, Netanyahu rinvia la contestata riforma della giustizia In Israele, dopo le maxi-proteste di piazza contro la riforma del sistema giudiziario con una mobilitazione mai vista, più di due mesi di manifestazioni, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato ... Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu posticipa la tanto contestata riforma della giustizia. L’annuncio di Netanyahu arriva dopo 24 ore di proteste senza precedenti in Israele. Israele: ...In Israele, dopo le maxi-proteste di piazza contro la riforma del sistema giudiziario con una mobilitazione mai vista, più di due mesi di manifestazioni, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato ...