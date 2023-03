Proteste Francia, la diretta – Il corteo a Parigi, studenti in piazza coi lavoratori: “Macron difende i ricchi”. Momenti di tensione per un incendio (Di martedì 28 marzo 2023) Decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni: manifestazioni in oltre 200 città. Le voci dalla capitale: “Se cediamo, per i nostri figli sarà peggio”. “In Europa ci seguano”. La marcia pacifica interrotta dal lancio di lacrimogeni per un rogo: 23 fermi. Poi il corteo ha raggiunto Place de la Nation L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni: manifestazioni in oltre 200 città. Le voci dalla capitale: “Se cediamo, per i nostri figli sarà peggio”. “In Europa ci seguano”. La marcia pacifica interrotta dal lancio di lacrimogeni per un rogo: 23 fermi. Poi ilha raggiunto Place de la Nation L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

