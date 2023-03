Proteste Francia, la diretta – A Parigi corteo al via, anche gli studenti in piazza con i lavoratori. “Deputati e senatori, tagliate le vostre pensioni” (Di martedì 28 marzo 2023) Decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni: lo sciopero va dai trasporti alla scuola. Nella capitale la mobilitazione è iniziata alle 14 da Place de la Republique. Le voci dei partecipanti: “Se avessimo protestato anche noi in Spagna e Italia forse non avremmo la pensione a 67 anni” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle: lo sciopero va dai trasporti alla scuola. Nella capitale la mobilitazione è iniziata alle 14 da Place de la Republique. Le voci dei partecipanti: “Se avessimo protestatonoi in Spagna e Italia forse non avremmo la pensione a 67 anni” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

