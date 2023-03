Pronti i bike box | 35 quelli disponibili in cinque punti della città

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 marzo 2023) Bergamo.Boxe. Sono stati posizionati, come deciso e voluto dall’amministrazione comunale, gli spaziosi armadietti in grado di contenere al loro interno la bicicletta. Come definito in avvio di progetto, sono 5 iin cui sono stati allestiti: alla Malpensata, con 7 box, via Europa 10, via Querena 4, a Colognola 10 e in Borgo Palazzo 4. Il Comune di Bergamo prosegue quindi nel lavoro di incentivare l’usobicicletta in, peraltro dopo il grande successo raccolto con l’iniziativa del Pin. Perbox in pratica si intende uno spazioso armadietto in grado di contenere al suo interno una bicicletta. Nel nostro Paese sono poco conosciuti (anche se in alcunegià esistono), ma in realtà questa soluzione è adottata già ...