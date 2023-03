Pronostici tennis, Cerundolo - Sonego: la vittoria di Lorenzo a zero a 2.63 (Di martedì 28 marzo 2023) L'aria della Florida sta facendo più che bene a Lorenzo Sonego, che nei primi tre turni del Miami Open ha infilato altrettanti successi di spessore. Ha battuto un nobile decaduto come Thiem (7 - 6 6 - ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) L'aria della Florida sta facendo più che bene a, che nei primi tre turni del Miami Open ha infilato altrettanti successi di spessore. Ha battuto un nobile decaduto come Thiem (7 - 6 6 - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Sinner favorito nella super sfida con Rublev: pronostico e quote - infoitsport : Pronostici tennis oggi 28/3/2023: quote Atp Miami - infoitsport : Pronostici tennis oggi 27/3/2023: quote Atp e Wta Miami - BetItaliaWeb : ??Pronostici Tennis Master 1000 Miami: Jannik Sinner favorito contro Rublev. Anche Martina Trevisan agli ottavi - BetItaliaWeb : ??Pronostici Tennis Master 1000 Miami: Fognini subito out, bene Sonego. Debuttano Sinner e Berrettini da favoriti -