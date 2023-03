Programmi TV di stasera, martedì 28 marzo 2023. Su Rai1 torna Imma Tataranni in replica, su Canale5 Supereroi in prima visione (Di martedì 28 marzo 2023) Supereroi (foto US Mediaset) Rai1, ore 21.30: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 replica Fiction. 2×01 Mogli e buoi: Valentina è ancora scossa per la separazione da Samuel e a nulla serve il viaggio organizzato da Imma a Parigi per distrarla. Solo Giovanni, un buffo compagno di scuola, sembra riuscire a calmarla. Imma non fa a tempo a posare le valigie che riceve una chiamata: Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata negli Stati Uniti, è stato ucciso sui sentieri della transumanza e a trovare il cadavere è stato il procuratore capo Vitali, in vacanza con la sua famiglia nei boschi della Basilicata. Imma indaga, orfana del maresciallo Calogiuri che dopo il bacio della festa della Bruna è “scappato” in missione ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 marzo 2023)(foto US Mediaset), ore 21.30:– Sostituto Procuratore 2Fiction. 2×01 Mogli e buoi: Valentina è ancora scossa per la separazione da Samuel e a nulla serve il viaggio organizzato daa Parigi per distrarla. Solo Giovanni, un buffo compagno di scuola, sembra riuscire a calmarla.non fa a tempo a posare le valigie che riceve una chiamata: Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata negli Stati Uniti, è stato ucciso sui sentieri della transumanza e a trovare il cadavere è stato il procuratore capo Vitali, in vacanza con la sua famiglia nei boschi della Basilicata.indaga, orfana del maresciallo Calogiuri che dopo il bacio della festa della Bruna è “scappato” in missione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2022Sole : stasera tutto è possibile è uno dei programmi italiani migliori ogni volta mi sento male - EvelynH73 : RT @PearlwPerla: Riuscirà mai Mediaset a fare programmi corretti, senza manipolare i voti secondo le preferenze degli autori? @QuiMediaset_… - Costanzarossa91 : #staseratuttoepossibile se penso che certi programmi hanno più ascolti di Stasera Tutto È Possibile, mi viene da pi… - gioosw : Se seguite altri programmi che non siano step stasera avete brutti gusti - GenTuboCatodico : @stefania6704 intendo che come show di cucina, hotel, etc... poi mi piace sitcom in tv, ma non seguo programmi str… -